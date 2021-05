Fahrerflucht in Oettingen

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt in Oettingen einen geparkten VW Passat. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Laufe des Samstags, vermutlich gegen 10.30 Uhr, ist in Oettingen am Parkplatz des Rewe ein VW Passat von einem anderen Auto angefahren worden. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs flüchtete den Polizeiangaben unerkannt. Am Auto des Geschädigten entstand Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

