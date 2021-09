Fahrerflucht nach Unfall beim Ausparken in Oettingen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Oettingen beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt und ist dann geflohen.

Beim Ausparken seines weißen Kastenwagens der Marke Citroën hat ein Unbekannter am Donnerstag in Oettingen einen schwarzen Skoda beschädigt, wie ein Passant der Polizei mitgeteilt hat. Der Fahrer stieß gegen 12.35 Uhr mit der vorderen rechten Stoßstange gegen den hinteren linken Kotflügel des geparkten Wagens und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro, so die Polizei. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Der beobachtende Passant erkannte, dass es sich um ein Nördlinger Kennzeichen handelt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

