06:00 Uhr

Oettingen: Firma Jeld-Wen zahlt Corona-Prämie an Mitarbeiter

Jeld-Wen-Mitarbeiter dürfen sich über eine Sonderzahlung freuen. Das Oettinger Werk leistet außerdem einen Beitrag zur Kontaktreduzierung.

Auch der Oettinger Türenhersteller nutzt die seit 3. April existierende Möglichkeit (aufgrund der Corona-Einschränkungen) einer steuer- und sozialversicherungsfreien Sonderzahlung in Höhe von bis zu 500 Euro für 2020 als Dankeschön für seine Mitarbeiter.

Stellvertretend für die Geschäftsleitung übergaben Werkleiter Wolfgang Oswald und Personalleiter Karl-Heinz Hederer den symbolischen Scheck an den Vorsitzenden des Betriebsrates, Thomas Schürer, am Ende eines ereignisreichen Jahres 2020, so eine Mitteilung.

Im Oettinger Werk ruht derzeit die Produktion

Bereits seit letzter Woche ruht im Werk in Oettingen die Produktion. Damit wolle Jeld-Wen einen Beitrag zur nötigen Kontaktreduzierung aufgrund der Corona-Pandemie leisten, wie Werkleiter Oswald betont. Die Auftragsbücher seien zwar gut gefüllt und Jeld-Wen könnte gleich im neuen Jahr wieder mit der Produktion beginnen, jedoch werde erst ab 11. Januar auf die volle Leistung hochgefahren. In der Zwischenzeit können die Handwerker nötige Wartungsarbeiten an den Maschinen und Anlagen – mit Abstand und persönlicher Schutzausrüstung – durchführen, wie Oswald weiter ausführt.

Die alljährliche Betriebsversammlung in der Turnhalle zum Jahresabschluss fiel 2020 ebenfalls der Pandemie zum Opfer. Mit einer reich bebilderten Broschüre zum Jahresende verabschiedeten Schürer und Oswald die Mitarbeiter in den Weihnachtsurlaub – mit dem Wunsch nach Gesundheit und der Bitte, die Feiertage dieses Jahr nur im kleinsten Familienkreis zu begehen. PM

