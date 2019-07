vor 57 Min.

Oettingen: Frau fährt Auto unter Drogeneinfluss - und hat eine Erklärung

In Oettingen ist eine Frau unter Drogeneinfluss gefahren. Für ihren Cannabiskonsum hatte sie laut Polizei aber eine Erklärung.

Eine Frau ist in Oettingen unter Drogeneinfluss Auto gefahren und hatte dafür eine Erklärung. Am Montagabend kontrollierten Polizisten die Fahrerin in der Spitalgasse. Typische Anzeichen für einen Drogenkonsum versuchte die Frau am Steuer nach Polizeiangaben zu entschuldigen. Den Beamten sagte sie, sie setze die berauschende Substanz Cannabis zur Schmerztherapie ein. Die Frau verweigerte einen Drogentest. Auf der Dienststelle führte die Polizei eine Blutentnahme durch. Bei einem positiven Ergebnis drohen der 22-jährigen Fahrerin ein Bußgeld, Fahrverbot und Strafpunkte. (pm)

Themen Folgen