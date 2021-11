Frau konsumiert Kokain und fährt dann Auto

Bei einer Kontrolle in Oettingen ist der Polizei eine Frau aufgefallen, die unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist.

Die Nördlinger Polizei hat am Donnerstag gegen 19.45 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Oettingen durchgeführt. Dabei fiel laut Polizeiangaben eine 22-jährige Pkw-Fahrerin auf, die deutliche Anzeichen für Drogenkonsum aufwies.

Der Test ist positiv: Die Frau fuhr unter Kokain-Konsum in Oettingen Auto

Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, die Frau habe vor Fahrtbeginn Kokain konsumiert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Frau drohen nun ein Fahrverbot und eine Geldbuße. (AZ)