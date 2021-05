Frau wird bei Streit in Oettingen mit Messer bedroht

Der ehemalige Partner einer jungen Frau bedrohte diese bei einem Streit mit einem Messer.

Eine junge Frau ist in Oettingen von ihrem ehemaligen Partner bedroht worden. Das ehemalige Paar soll am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr in Streit geraten sein. Der 25-jährige Mann soll die 19-Jährige in dessen Verlauf gewürgt haben. Anschließend bedrohte er die Frau laut Polizeibericht mit einem Messer und zerschlug mehrere Möbelstücke. Danach flüchtete der Mann aus der Wohnung der Geschädigten und verschwand. Der Mann wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. (pm)

Lesen Sie auch: