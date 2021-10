Oettingen

Gegenwind für neues Wohngebiet "Grüner Leben"

Plus Anwohner der Anton-Jaumann-Straße in Oettingen haben Unterschriften gegen das geplante Grüner-Leben-Wohnviertel der Firma Taglieber gesammelt. Über was sie sich ärgern.

Von Verena Mörzl

In der Anton-Jaumann-Straße in Oettingen soll das nachhaltige Wohngebiet „Grüner Leben“ entstehen. Derzeit befindet sich das Projekt in einer frühen Phase, die Stadt Oettingen ist dabei, den Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen. Doch Anlieger haben Einwendungen gegen den Entwurf vorgebracht. Es gibt einige Punkte, über die sie sich ärgern.

