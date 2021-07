Oettingen

06:00 Uhr

Gemischte Bilanz: So war die kleine Jakobi-Kirchweih in Oettingen

Plus Am Wochenende gab es in Oettingen statt der Jakobi-Kirchweih eine Alternative in den Wirtshäusern und im Biergarten von Festwirt Gruber.

Von Ann–kathrin Wanger

Oettinger Gastronomen und Kirchweih-Festwirt Gruber luden am Wochenende auf die kleine Version der Jakobi-Kirchweih in Oettingen ein. Das Wetter spielte ihnen dabei nicht in die Karten. Die Bilanz ist gemischt. „Leider durften wir hier im Gruftgarten keine Musik spielen. Da kommt kaum Stimmung auf. Hinzu kommt, dass das Wetter nicht mitmacht. Da bleiben die Leute natürlich zu Hause“, sagte Gruber. Er hätte sich noch ein Kinderkarussell im Gruftgarten gewünscht. „Das hätte wahrscheinlich mehr Familien mit Kindern angezogen“, schilderte der Festwirt.

