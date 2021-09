Geparkter Audi in Oettingen angefahren

Eine unbekannte Person hat ein Auto in Oettingen angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein geparktes Auto ist am Mittwoch zwischen 11.20 Uhr bis 11.40 Uhr in der Königstraße in Oettingen an der hinteren linken Türe beschädigt worden.

Die unbekannte Person entfernte sich nach Polizeiangaben unerlaubt und hinterließ an dem Fahrzeug, einem weißen Audi, einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an die Polizei Nördlingen, unter der Telefonnummer 09081/29560 melden. (pm)