vor 51 Min.

Oettingen: Gewerbeschau erst 2021

Organisatoren haben bereits ein Datum festgelegt

Es war ein Novum für die Fürstenstadt und die enorme Rückmeldung im Vorfeld zeigte wohl, dass die 1. Oettinger Gewerbeschau aus Sicht der regionalen Firmen schon längst überfällig war: Mehr als 50 Aussteller hatten sich zu der Veranstaltung der Werbegemeinschaft Oettingen angemeldet. Isabella Baur, eine der drei Vorsitzenden, ist begeistert: „Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen; vom Ein-Mann-Betrieb über Vereine, Dienstleister und Einzelhändler bis zu Industrieunternehmen war alles dabei.“ Fast habe schon eine Stimmung geherrscht, dass man auffallen könnte, wenn man nicht teilnimmt.

Schau soll dann wie heuer geplant stattfinden

Dann kam die Corona-Krise und die Werbegemeinschaft sei überein gekommen, dass die Gewerbeschau langfristig verschoben werden müsse, egal, nach welchem Zeitplan die Lockerung der Einschränkungen ablaufen würde. Für die Firmen hätte es großen Stress bedeutet, den Betrieb wieder in Gang zu bringen und quasi nebenher an einer viel beachteten Gewerbeschau teilzunehmen. „Auch eine Verschiebung in den Herbst hätte nichts gebracht“, sagt Isabella Baur. „Alles, angefangen von Konfirmationen, verschiebt sich ja weit nach hinten.“ Also verlegte man die Gewerbeschau um fast exakt ein Jahr, vom 27. Juni dieses Jahres auf Samstag, 26. Juni 2021. Die Schau soll dann 1:1 wie geplant stattfinden, also in den Betrieben selbst, wohin kostenlose Shuttlebusse fahren, wie auch in der Turnhalle inklusive Bühnenprogramm. Damit seien die vielen bisher geleisteten Arbeitsstunden zur Organisation nicht umsonst. Auch habe man bislang noch keine wesentlichen Kosten. So sei zwar der Prospekt schon fertig entworfen, aber noch nicht gedruckt; er kann im nächsten Jahr eingesetzt werden. Man habe das Datum schon aktualisiert und den Prospekt an alle Firmen gemailt, damit diese dann dauerhaft mit ihrer Teilnahme an der Schau werben können. (hum)

