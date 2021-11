Gibt es bald einen neuen Treffpunkt für die Oettinger Senioren?

Plus Noch nutzen die Stockschützen ein Gebäude auf der Oettinger Wörnitzinsel. Doch für die Senioren und Seniorinnen wäre das ein idealer Treffpunkt, meint die Quartiersmanagerin.

Quartiersmanagerin Sabine Koloska hat in der Sitzung des Oettinger Familienausschusses eine interessante Idee vorgestellt: Könnte man nicht das Stockschützenheim auf der Wörnitzinsel künftig als Seniorentreff nutzen? Die Unterkunft wird von den Schützen - bei den warmen Wintern ist Eisstockschießen nur noch sehr beschränkt möglich - im Prinzip nicht mehr genutzt. Das Heim könnte ohne großen Aufwand für eine neue Nutzung hergerichtet werden und, vor allem, es könnte eine eigene Anlaufstelle, ein Treffpunkt und eine Art „Heimstätte“ für Senioren werden.