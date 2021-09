Oettingen

vor 14 Min.

Holz, Klimaschutz und ein bisschen Bier: Markus Söders kleiner Holzgipfel in Oettingen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder traf sich mit Parteifreunden und Vertretern der Deutschen Holzwirtschaft bei der Firma Taglieber in Oettingen, um über Holzbau und Klimaschutz zu diskutieren. Links im Bild zu sehen ist Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, in der Mitte Firmenchef Erwin Taglieber.

Plus Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht mit der Firma Taglieber über Klimaschutz und Holzbau. Er sagt: „Dem Holz gehört die Zukunft.“ Doch ist das überhaupt bezahlbar?

Von Verena Mörzl

Diesmal hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) bei seinem Oettingen-Besuch kein Geld mitgebracht. Diesmal geht es um Holzbau und Klimaschutz statt um Finanzhilfen für die Krone. Diskutiert wird am Taglieber-Firmensitz statt im Bierzelt bei der Jakobikirchweih. Die Experten sprechen über die Zukunft des Bauens und wie sich Familien das noch leisten können sollen. Söder will ein neues Förderprogramm auflegen, von dem Privatleute und Kommunen profitieren könnten. Ein bisschen Geld, wenn man so will, gibt es also doch – zumindest als Versprechen.

