IG-Metall ruft zum Warnstreik bei Jeld-Wen in Oettingen auf

Erste Warnstreikaktion in der Tarifauseinandersetzung der Holz-und Kunststoffverarbeitenden Industrie bei Jeld-Wen in Oettingen. Das fordert die Gewerkschaft.

Die Tarifbewegung für die Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie ist in vollem Gange. Die IG Metall ruft zu ersten Warnstreiks auf, so auch am Dienstag bei Jeld-Wen Door Solutions in Oettingen. Das teilt die Gewerkschaft am Montagmittag mit.

Die IG-Metall fordert eine Erhöhung von Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung um 4,5 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Außerdem soll der Demografie-Tarifvertrag wieder in Kraft gesetzt werden. Dieser solle zudem inhaltlich weiterentwickelt und erhöht werden. Derzeit liege er bei 300 Euro. Die IG-Metall schreibt, dass er "um mindestens weitere 450 Euro je Beschäftigten" steigen soll.

Mit Ende der Friedenspflicht sind nun erste Aktionen und Warnstreiks geplant. Der Grund: Die Arbeitgeber überraschten bereits in der ersten Verhandlungsrunde mit einem aus Sicht der IG Metall völlig inakzeptablen Angebot: sechs Nullmonate, 1,2 Prozent mehr ab März 2022 und weitere 1,3 Prozent ab März 2023, bei 30 Monaten Laufzeit. Dies würde einen Reallohnverlust bedeuten, so die Gewerkschaft. Demografie ist für den Arbeitgeberverband kein Thema. "Unterirdisch", sagt die IG Metall, denn es brummt in der Holz- und Kunststoffindustrie. Die Umsätze steigen in allen Teilbranchen. Die Auftragsbücher sind voll, die Beschäftigten leisten Überstunden.

Nicht akzeptabel für die Gewerkschaft ist die Ablehnung des Tarifvertrages Demografie

Besonders das Thema Demografie treibt die Gewerkschaft um. Denn viele Beschäftigte sind bereits älter und können die oft harte Arbeit nicht bis zur Rente durchhalten. Die Ablehnung des Tarifvertrages Demografie des Arbeitgeberverbandes, aus dem auch die Altersteilzeit der Branche finanziert wird, ist aus Sicht der IG Metall nicht akzeptabel.

Deshalb ruft die IG Metall Augsburg am morgigen Dienstag, 19. Oktober, die Beschäftigten aller Schichten von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr zum Warnstreik auf. Neben der Aktion einer aktiven Mittagspause, werden zu den Beschäftigten Thomas Schürer (Betriebsratsvorsitzender), Juliane Deak (Gewerkschaftssekretärin IG Metall Augsburg) und Michael Pfeiffer (Tarifsekretär IG Metall Bezirk Bayern) sprechen. Für die IG Metall Augsburg steht fest: „die derzeitigen Entgelte sind wenig attraktiv. Damit neues Personal für die Arbeit in der Branche begeistert werden kann, müssen die Löhne und Gehälter steigen."

Jeld-Wen Door Solutions in Oettingen ist Teil der JELD-WEN Gruppe, des weltweit größten Anbieters von Türen und Fenstern. (pm)