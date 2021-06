Im Müllerstadel in Oettingen ziehen die Archäologen wieder aus

Plus Die Untersuchungen am Müllerstadel sind vorerst abgeschlossen. Bei ihrer Arbeit stießen Archäologen auf diverse Funde. Den Zeitplan gefährdeten diese jedoch nicht.

Wann immer Oettinger zuletzt am Müllerstadel vorbeigekommen sind: Interessierte Menschen blieben bei den Archäologen stehen, stellten Fragen oder schauten einfach nur neugierig bei den Grabungsarbeiten zu. Diese Eindrücke haben Stadt-Mitarbeiter eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Wochen als direkte Nachbarn erlebt. Diese Vorarbeiten für die Generalsanierung der Krone sind vorerst abgeschlossen. Die Archäologen verzeichneten einige Funde. Gut für den Zeitplan: Darunter war nichts, dass die Planungen für die Krone hätte verzögern können.