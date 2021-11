Impfsituation im Ries spitzt sich zu

Bis in die obersten Kammern drängten sich die Menschen am Montag zum Sonderimpftermin im Rathaus in Oettingen. Viele Impfinteressierte drehten bei dem Anblick gleich wieder um. Insgesamt war das BRK nur mit einem Impfarzt vor Ort, deshalb galt ab 15 Uhr erst einmal Einlasstopp.

Foto: Lisa Gilz