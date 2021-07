Oettingen

17:45 Uhr

In Oettingen Platznot für die Enkel der Babyboomer

Plus In der Fürstenstadt wird der katholische Kindergarten vergrößert und ist schon jetzt zu klein. Eine Übergangslösung wurde bereits mit dem Bistum Augsburg besprochen.

Von Verena Mörzl

Es ist zwar nicht so, als könnte Herbert Tekles durch eine Glaskugel in die Zukunft Oettingens sehen. Aber mithilfe einiger Faktoren erkennt er, wie sich die Stadt in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Heutzutage nennt sich der Blick auf diese Entwicklung Sozialraumanalyse. Und die hat eben schon im Juli 2020 gezeigt: Die Betreuungsplätze in Oettingen werden knapp. Nun gibt es Überlegungen, die weit über den Neubau des katholischen Kindergartens hinausgehen werden. Denn auch die tatsächlichen Zahlen aus dem Einwohnermeldeamt bestätigen die Annahmen aus der Sozialraumanalyse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

