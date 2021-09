"Ist halt dann zu spät": Wer steckt hinter diesen Plakaten?

Plus Ein Unternehmer macht auf den Klimawandel und die Energiewende aufmerksam. Er unterstützt damit die Protestaktion eines Fördervereins. Nicht alle Plakate im Ries hat er gebucht.

Man stutzt schon etwas, nachdem man das Plakat gelesen hat: „2045“ steht dort und gleich darunter: „Ist halt dann zu spät“. Das einzige was sich noch finden lässt, ist der Hashtag #klimawahl2021. Die Farben: grelles Grün und weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Da klingelt nichts. Bleibt nur die Frage: Wer wirbt zum Bundestagswahlkampf mit einem Plakat und nennt dann nicht einmal seinen Namen?