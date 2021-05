Jugendlicher fährt motorisiertes Skateboard ohne Zulassung in Oettingen

Ein Jugendlicher fährt ein motorisiertes Skateboard in Oettingen. Polizisten kontrollieren den 14-Jährigen und bemerken, dass das Skateboard keine Zulassung hat.

Ein Jugendlicher hat von der Polizei eine Strafanzeige erhalten, weil er in Oettingen mit einem motorisierten Skateboard ohne Zulassung gefahren ist. Nach Angaben der Polizei fiel der 14-Jährige am Montagabend in der Nördlinger Straße mit seinem Skateboard auf. Die Beamten stellten fest, dass das Longboard einen eingebauten Motor mit Fernbedienung hatte und 20 Stundenkilometer erreichte.

Den 14-Jährigen aus Oettingen erwartet eine Strafanzeige

Für ein Fahrzeug dieser Art wird eine Straßenverkehrszulassung benötigt, die der Jugendliche nicht hatte. Die Polizisten stellten das Skateboard zur technischen Begutachtung sicher und informierten die Eltern des 14-Jährigen, dass dieser eine Strafanzeige erhält. (pm)

