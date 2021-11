Kabarettist Jess Jochimsen trotzt 2G-plus-Bedingungen in Oettingen

Plus Was der Freiburger Kabarettist Jess Jochimsen zu sagen hat, ist pointiert, niemals platt und immer nachdenkenswert. Welche Geschichten hat die Pandemie übrig gelassen?

Es ist ein Unding, eine Kabarettveranstaltung im beschaulichen Oettinger Kinokabarett nur unter 2G-plus-Vorgaben stattfinden zu lassen. Die Kultur ist während der Pandemie sowieso schon über Gebühr belastet worden. Doch dieses "plus", dessen Mehraufwand die meisten der meist kleinen Veranstalter schlichtweg nicht leisten können, bedeutet nichts anderes als den kompletten Kleinkunst-Lockdown. Dass sowohl Moritz Gruber als Veranstalter als auch der Kabarettist und Autor Jess Jochimsen trotz dieser Widrigkeiten die angekündigte Veranstaltung durchzogen, kann ihnen nicht hoch genug angerechnet werden: Das aus zehn Personen (wen wundert's?) bestehende Publikum jedenfalls gab sein Bestes, um die Situation nicht für alle Beteiligten noch peinlicher werden zu lassen.