Oettingen

vor 34 Min.

Kinokabarett in Oettingen: Hier musiziert der Gärtner

Endlich wieder Konzerte und endlich wieder Kunst und Kultur live auf der Bühne. Das Oettinger Kinokabarett startete am Freitag mit Maxi Pongratz.

Plus Oettinger Kinokabarett startet mit dem hinreißenden Maxi Pongratz und dessen Programm „Koafelgschroa Solo“. Doch eigentlich ist er gar kein Musiker.

Von Peter Urban

Es war schon die zweite Zugabe, die sich das Kinokabarett-Publikum erklatscht hatte, als Maxi Pongratz in seiner typischen Art eine Textzeile immer wieder rezitierte: „Wie schön ist das eigentlich?“ Er meinte freilich die (in seinem Lied besungene) Tatsache, es sei schön, wenn die Wäsche in der Sonne trockne, doch als Allegorie für den Re-Start des Oettinger Kinokabaretts hätte man sich keine bessere Formulierung ausdenken können. Wie der Start verlief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen