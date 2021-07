Oettingen

19:00 Uhr

Klassik-Konzert verzaubert Zuhörer

Der Solist des Abends, Salvador Ortiz Badal von der Staatsphilharmonie Nürnberg, mit dem Oettinger Bachorchester und Dirigent Günter Simon (Dritter von rechts) beim Schlussapplaus in der Kirche St. Jakob nach dem Konzert für Oboe und Orchester C-Dur KV 314 von W. A. Mozart.

Plus Trotz des schlechten Wetters begeisterten Oboist Salvador Ortiz und das Oettinger Bachorchester die Zuhörer in Oettingen. Das Konzert zog in die St. Jakob Kirche um.

Von Friedrich Wörlen

Wer immer noch kein Klassik-Fan ist, wird es werden. Spätestens bei dem nächsten Auftritt des Oettinger Bachorchesters unter Günter Simon. So viel begeistertes und begeisterndes Musizieren, dabei eisern konzentriert, auf den kleinsten Wink des Dirigenten Günter Simon penibel eingehend – das überzeugt.

