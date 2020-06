vor 17 Min.

Oettingen: Kreisverkehr hinter Wörnitzbrücke lässt weiter auf sich warten

Der Kreisverkehr nahe der Oettinger Wörnitzbrücke an der Abzweigung der Staatsstraße Richtung Megesheim lässt noch geraume Zeit auf sich warten. Das Staatliche Bauamt hat Probleme beim Grunderwerb.

Plus Nordöstlich von Oettingen soll an der Abzweigung nach Megesheim ein Kreisverkehr gebaut werden. Doch die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern stocken.

Von Bernd Schied

Der geplante Kreisverkehr an der Abzweigung der Bundesstraße 466 wenige Meter hinter der Oettinger Wörnitzbrücke in die Staatsstraße 2214 Richtung Megesheim lässt weiter auf sich warten. Ursprünglich war vom Staatlichen Bauamt Augsburg der Bau des Kreisels für dieses Jahr vorgesehen. Doch die Grundstückseigentümer, von denen das Straßenbauamt Flächen dafür benötigt, machen nicht mit.

Bauoberrat Stefan Greineder, bei der Behörde für den Landkreis Donau-Ries zuständig, erklärte gegenüber den Rieser Nachrichten, er habe gedacht, problemloser an die entsprechenden Grundstücke zu kommen. Um das öffentliche Interesse an diesem Bauvorhaben im Nordries zu unterstreichen, werde das Staatliche Bauamt jetzt ein Planfeststellungsverfahren einleiten. Die hierfür benötigten Unterlagen würden derzeit in seinem Haus erstellt.

Auch die Fahrbahn soll erneuert werden

Geplant sei neben dem Kreisverkehr, die Fahrbahn auf einer Länge von rund 700 Metern etwa bis auf Höhe Hainsfarth zu erneuern. Der Bahnübergang werde mit Halbschranken versehen, was mit der Bayern-Bahn als Eigentümerin der Bahnstrecke Nördlingen – Wassertrüdingen bereits abgesprochen sei, fasste Greineder zusammen.

Mit der Planfeststellung wählt das Bauamt ein Verfahren, um einen gewissen Druck auf die Eigentümer der betroffenen Flächen ausüben zu können. Theoretisch könnte die Behörde nämlich damit im Extremfall aus Gründen des Allgemeininteresses des Bauprojektes das Enteignungsrecht anwenden, wenn es zu keiner Einigung zwischen den beiden Parteien kommt. Häufig wird eine sogenannte „vorzeitige Besitzeinweisung“ vorgeschaltet, vor allem, wenn Maßnahmen dringlich erscheinen und der Bauträger ein langwieriges, häufig über Jahre laufendes Enteignungsverfahren nicht abwarten will. Hierbei geht es darum, zunächst in den Besitz eines Grundstückes zu kommen und nicht in dessen Eigentum. Liegen die Voraussetzungen für eine solche Vorgehensweise vor, kann der Projektträger „Besitzer“ der Flächen werden und mit seinem Bauvorhaben beginnen. Sollte danach immer noch keine Verständigung mit den Grundstückseigentümern über einen Verkauf möglich sein, können diese bei Zahlung entsprechender Entschädigungen letztlich enteignet werden.

Auch Bahnübergang ist in der Diskussion

Stefan Greineder hofft freilich, dass es im vorliegenden Fall nicht so weit kommen wird und vorher eine Übereinkunft erzielt wird. Mit einem Planfeststellungsbeschluss und damit Baurecht rechnet er Anfang 2022.

Wie berichtet, ist auch der wenige hundert Meter nördlich gelegene Bahnübergang in der Diskussion. Die Bayern-Bahn will diesen gegen den ausdrücklichen Willen der Gemeinde Hainsfarth beseitigen. Die Kommune wäre dann von der B 466 über die Staatsstraße 2216 nicht mehr erreichbar. Der Ort müsste von Süden über die Straße nach Megesheim angefahren werden – für Bürgermeister Klaus Engelhardt und seinen Gemeinderat eine nicht akzeptable Lösung.

