Mann fährt Radfahrerin an: Frau ist nach Sturz bewusstlos

Ein Autofahrer hat eine Radlerin in Oettingen angefahren. Die 60-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Eine Radfahrerin ist am Montag gegen 7.35 Uhr sehr schwer bei einem Verkehrsunfall in Oettingen verletzt worden. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die August-Lutz-Straße und wollte in die Nördlinger Straße einbiegen. Er musste an der Einmündung zunächst verkehrsbedingt halten.

Beim Losfahren soll er nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärten Gründen die 60-jährige Radfahrerin übersehen haben, die die Nördlinger Straße stadtauswärts befuhr. Der Pkw erfasste das Hinterrad des Fahrrades, weshalb die Frau zu Boden stürzte. Die Frau erlitt dadurch schwere Verletzungen am Kopf und war sofort bewusstlos. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. (pm)