vor 50 Min.

Oettingen: Mann fährt aus Tankstelle, beschädigt Auto und flieht

Ein Mann ist am Mittwoch in Oettingen aus einer Tankstelle gefahren und hat dabei ein Auto beschädigt. Der Fahrer floh anschließend.

Ein 59-Jähriger hat beim Ausfahren aus einer Oettinger Tankstelle am Mittwoch in der Straße Am Sauereck einen geparkten Pkw beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern und ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch die Videoaufzeichnung der Tankstelle konnten die Beamten nach eigenen Angaben das Kennzeichen des Pkw und letztendlich auch den Fahrer ermitteln. Der Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt. (pm)