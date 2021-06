Mann tankt für mehr als 100 Euro, zahlt aber nicht

Ein Mann hat in Oettingen für 108 Euro getankt, aber nicht bezahlt. Die Polizei sucht Zeugen, ein paar Details sind bekannt.

Ein Fall von Tankbetrug hat sich am Donnerstag in Oettingen ereignet. Eine bislang unbekannte männliche Person tankte an der Totaltankstelle im Wert von 108 Euro und fuhr dann ohne zu bezahlen einfach davon, wie die Polizei berichtet.

Der Mann fuhr laut Polizeibericht einen BMW mit vermutlich niederländischer Zulassung. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Pkw oder dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)