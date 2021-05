Mann übersieht Autofahrerin beim Abbiegen

Auf der B466 kam es am Montag bei Oettingen zu einem Unfall. Laut Polizei übersah der Mann eine 69-jährige Autofahrerin.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag bei Oettingen ereignet. Ein aus Richtung Megesheim kommender 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte laut Polizei nach links in die B 466 einbiegen und übersah dabei eine aus Oettingen kommende 69-jährige Fahrerin. Diese fuhr auf der B466 in Richtung Norden.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro.

