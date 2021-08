Mit Edding die Hauswand beschmiert

Polizei vermutet Kinder hinter Schmiererei in der Oettinger Hexengasse.

Die Wand eines Einfamilienhauses in der Oettinger Hexengasse ist mit Edding beschmiert worden. Die Polizei geht davon aus, dass Kinder die Fassade in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, verunstalteten. Die Kinder verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen.