Oettingen

vor 27 Min.

Mit Ritterturnieren: Der Historische Markt soll 2022 stattfinden

Plus Der Verein plant die Großveranstaltung in Oettingen für Mai 2022. Zwei Ritterturniere und Konzerte auf sechs Bühnen soll es geben. Wie das in der Pandemie funktionieren soll.

Von Matthias Link

Es ist ein Lichtblick am Ende des Corona-Winter-Tunnels für alle Freunde von historischen Festen und Marktgänger: Der historische Markt in Oettingen soll im Frühjahr stattfinden, die Planungen dazu laufen. Kürzlich hat die Generalversammlung des Vereins Historischer Markt Oettingen als Zoom-Besprechung stattgefunden, diese war zugleich die erste vorbereitende Sitzung für den Markt. Als Termin ist das Wochenende vom 27. bis 29. Mai 2022 angesetzt. Was ist dafür geplant?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen