Müll-Problem überschattet Freude über den Bikepark

Plus Verdruss im Ausschuss für Kinder, Jugend, Familie und Senioren, Oettingen. Dort werden in der jüngsten Sitzung aber auch andere Themen behandelt. Auch die neue Montessori-Schule wird vorgestellt.

Eigentlich hätte es laut Tagesordnung im Oettinger Ausschuss für Kinder, Jugend, Familie und Senioren nur ein „kurzer Abriss zum Thema Bikepark“ werden sollen. „Ohne Tamtam“, so Bürgermeister Thomas Heydecker, und offizielle Einweihung war der viel diskutierte Pump-Track der Öffentlichkeit übergeben worden, erfreut sich seither großer Beliebtheit, wird toll angenommen und mehrere Delegationen aus anderen Gemeinden hätten sich die Strecke schon angesehen. Positive Rückmeldungen von allen Seiten, alles könnte so schön sein. Wenn das Problem mit dem Müll nicht wäre.