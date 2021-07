Niederbayrischer "Brutalpoet" tritt in Oettingen auf

Plus Im Oettinger Kinokabarett zeigt Christoph Weiherer die Bandbreite seiner Werke – heimatverbunden, scharfzüngig, eine Klasse für sich.

Er wirkt wie eine Mischung aus Otto Waalkes in dessen Anfängen als Protestsänger und Hannes Wader. Wobei auch seine Performance zwischen den beiden zu changieren scheint: von flachwitzer bis nachdenklich-tiefgründiger Lyrik ist alles dabei. Und seine langen Haare streicht er, wie Waalkes, ebenfalls ständig nervös aus dem Gesicht. Aber sein Publikum hat er sofort im Griff.