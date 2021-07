Oettingen: Wer beim Stadtradeln am meisten gefahren ist

Oettingen liefert bei der Premiere des Stadtradelns ein stolzes Ergebnis ab. Wer besonders erfolgreich war.

Vom 6. bis zum 26. Juni beteiligte sich die Stadt Oettingen zum ersten Mal an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Insgesamt legten 411 Radelnde in 33 Teams unglaubliche 101.508 Kilometer zurück und vermieden damit 14.922 Kilogramm CO2 im Vergleich zu Autofahrten.

Bürgermeister Thomas Heydecker wertete das Stadtradeln als vollen Erfolg. Neben Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und mehr nachhaltiger Mobilität zeigte die Aktion einen weiteren Effekt: Wie angekündigt wird je 10.000 km ein Baum gepflanzt. Das heißt, dass zehn weitere Bäume im Herbst ihren Platz in der Residenzstadt bekommen.

Schulen haben sich in Oettingen stark am Stadtradeln beteiligt

Ein großes Dankeschön richtet die Stadt Oettingen an die sehr fleißigen Radler und Radlerinnen. „Es ist einfach toll zu spüren, dass es noch so was wie Teamgeist gibt“, so Christine Stark, Organisatorin des Stadtradelns in Oettingen. Besonders freute die Innenstadtbeauftragte, dass sich Radelnde, die mit dem Internet auf Kriegsfuß stehen, nicht haben abwimmeln lassen, das Angebot genutzt haben, ihre Kilometer auf einem Kilometererfassungsbogen aufzuschreiben und wöchentlich in den Briefkasten des Rathauses zu werfen. „Das zeigt, dass die Menschen nicht träge sind, sondern innovative Ideen aktiv unterstützen.“

Sehr aktiv waren bei der Aktion die Schulen, allen voran die Grund- und Mittelschüler Oettingens. Mit 8.030 Kilometer belegten die fleißigen Radler Platz drei unter allen Teams. „Klasse, wenn Eltern und Lehrer eine solche Aktion so tatkräftig unterstützen“, so Stark. Platz zwei erreichte das Gesundheits-Center Oettingen mit 9.588 Kilometern. Die Stadt Oettingen freute sich sehr, dass die Mittwochs-Radler mit herausragenden 19.101 Kilometern einen stolzen Beitrag zu dieser Aktion für die Umwelt und das Gesundheitsbewusstsein beigetragen haben.

„Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns schon wieder auf ein gemeinsames Radeln im Jahr 2022“, so Bürgermeister Heydecker. (pm)