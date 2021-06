Oettingen ist für die Hesselbergbahn

Plus Die Stadt bekennt sich mit einer Grundsatzentscheidung zur Reaktivierung der Bahnstrecke. Doch es gibt auch einige Punkte, die manche Fraktionen kritisieren.

Alle Fraktionen des Oettinger Stadtrates haben sich in einer Grundsatzentscheidung für die Reaktivierung des südlichen Teils der Hesselbergbahn zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen ausgesprochen. Sie folgten damit einer Empfehlung des Bauausschusses. Mit dem Votum verbunden ist aber eine Forderung.