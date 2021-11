Oettingen will sich für Geopark-Besucherzentrum bewerben

Plus Die Stadträte sehen die Möglichkeit, das nördliche Ries zu stärken. Dem Hotel Krone wird damit eine große Bedeutung zuteil.

Die Stadt Oettingen will sich um den Standort des Geopark-Besucherzentrums im Landkreis Donau-Ries bewerben. Das hat der Stadtrat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen. Die Idee eines Besucherzentrums entstand 2018 im Zusammenhang mit der Reaktivierung des Schwimmbads Almarin und der Idee von Landrat Stefan Rößle, den ländlichen Raum zu stärken.