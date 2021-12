Oettingen

Oettinger Imker wird ausgezeichnet

Karl-Heinz Laber bei einigen seiner Bienenstöcke am Anwesen in der Mühlstraße in Oettingen. Sein Sommerhonig wurde jetzt ausgezeichnet.

Plus Karl-Heinz Laber hat erst Schreiner und Zimmerer gelernt, bevor er auf die Imkerei umschwenkte. Sein Honig bekam jetzt beim Bayerischen Honigfest einen Preis.

Von Peter Tippl

Der Mai zu kalt und im Sommer zu geringe Sonnenstunden: Es war ein schwieriges Jahr für die Bienen mit magerem Ertrag. So fasst der Oettinger Imker Karl-Heinz Laber das ausklingende Jahr 2021 zusammen. Für den 43-jährigen, der in vierter Generation die Imkerei in der Mühlstraße führt, klang das Imkerjahr dennoch positiv aus, denn beim Bayerischen Honigfest im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg wurde sein gold-gelber Sommerhonig mit einer Silbermedaille prämiert.

