Oettinger Müllerstadel ist eine Fundgrube für Archäologen

Im Müllerstadel in Oettingen fördern Archäologen bei Ausgrabungen unter anderem Gefäße aus dem 17. Jahrhundert zu Tage.

Grabungsschnitt im Mittelteil des Müllerstadels im Ortskern von Oettingen. Das Team der Archäologen versucht Ordnung in die zahlreichen vorgefundenen und sich teilweise überlagernden Mauerstrukturen zu bringen. Hier liegt beispielsweise der Mauerzug einer im Katasterplan von 1822 dargestellten Scheune über den Mauerresten und seiner Verfüllung aus Brandschutt eines aus dem Spätmittelalter stammenden Kellers.

Einige komplette Gefäße konnten im Rahmen der archäologischen Ausgrabung in der Müllerscheune im Stadtkern von Oettingen gefunden werden. Diese befanden sich in der neuzeitlichen Verfüllung des 17. bis 18. Jahrhunderts innerhalb einer mutmaßlichen Beckenstruktur. Neben einem Henkeltopf und einem kleinen Krug (rechtes Foto) konnten ein Salbtöpfchen, ein sogenannter „Saurüssel“ in Miniaturausführung und eine Henkeltasse mit drei Standfüßchen geborgen werden. (pm)

Lesen Sie auch: