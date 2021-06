Oettingen

Oettinger Stadtrat soll sich für Hesselbergbahn stark machen

Plus Als erste Kommune im Ries will sich Oettingen mit einem Beschluss des Stadtrates klar für die Wiederinbetriebnahme der Hesselbergbahn aussprechen.

Als erste Kommune im Ries will sich Oettingen mit einem Beschluss des Stadtrates klar für die Wiederinbetriebnahme der Hesselbergbahn im südlichen Abschnitt zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen aussprechen. Eine entsprechende Empfehlung richteten die Mitglieder des Bauausschusses auf Antrag von Stadtrat Rudolf Löhe ( CSU/FWG) an den Stadtrat. In dessen nächster Sitzung soll darüber abgestimmt werden. Wie es nun weitergeht.

