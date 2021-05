Oettinger radeln für das gute Klima

Die Kampagne Stadtradeln will möglichst viele Radkilometer sammeln und Bäume pflanzen.

Seit 2008 treten Kommunalpolitikerund Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Erstmalig ist 2021 die Stadt Oettingen dabei. Zwischen Sonntag, 6. Juni, und Samstag, 26. Juni, können alle, die in Oettingen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich auf der Internetseite stadtradeln.de/oettingen. Jeder, der sich registriert, kann einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen, teilt die Stadt mit. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain.

Stadtradeln in Oettingen: So können Sie teilnehmen

„Stadtradeln ist die perfekte Kombination aus Teamspirit, Frischluft und Klimaschutz!“, sind sich die Innenstadtbeauftragte Christine Stark und Bürgermeister Thomas Heydecker einig. Zunächst soll es um den Spaß am Fahrradfahren gehen. Diese Leidenschaft und entspannende Wirkung des Fahrradfahrens könne mit Freunden, Kollegen oder Mitschülern geteilt werden, um langfristig möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Rad im Alltag gewinnen zu können. Pro 10.000 geradelte Kilometer möchte die Stadt Oettingen außerdem Bäume pflanzen.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr, erklärt die Stadt Oettingen in ihrem Schreiben weiter. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Ältere Bürger ohne Internet können mit Hilfe der Stadt mitmachen

Für die fleißig radelnden Senioren, die unter Umständen keinen Internetzugang haben oder sich mit der Registrierung schwertun, gibt es alternative Teilnahmemöglichkeiten: Ein Kilometererfassungsbogen kann im Rathaus im Tourismusbüro abgeholt werden. Dieser muss per Hand ausgefüllt und im Briefkasten der Stadt Oettingen wieder eingeworfen werden.

Eine Registrierung und Pflege der Kilometer soll dann seitens der Stadt Oettingen erfolgen, heißt es weiter. (pm)

