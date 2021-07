Offizielle Übergabe: So funktioniert der Oettinger Pumptrack

Plus Bürgermeister Thomas Heydecker eröffnet die Anlage pandemiebedingt zunächst nur im kleinen Kreis. Irgendwann sollen auf der Strecke Profis zu sehen sein.

Noch nie habe er bei einem Projekt so viele Nachrichten und Rückmeldungen über alle möglichen Social-Media-Kanäle bekommen, wie bei diesem, sagte der Erste Bürgermeister Oettingens, Thomas Heydecker, ganz zu Beginn der ersten offiziellen Eröffnung des neuen Oettinger Pumptrack-Parcours. Erste Eröffnung deshalb, weil es eine zweite, „richtig fetzige Party“ geben wird, für die man schon konkrete Planungen vorantreibt.