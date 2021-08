Parken mit der Easy-Park-App am Oettinger Wohnmobil-Stellplatz

Seit Anfang August kann die Stellplatz-Gebühr am Wohnmobilstellplatz in Oettingen auch per Park-App entrichtet werden.

Seit Anfang August kann die Stellplatz-Gebühr am Wohnmobilstellplatz in Oettingen auch per Park-App entrichtet werden. Völlig unabhängig von Öffnungszeiten oder dem nötigen Kleingeld für einen Parkautomaten kann nun ganz einfach per Easy-Park-App bezahlt werden. Nach dem Herunterladen der App kann die gewünschte Aufenthaltsdauer angegeben und der Parkvorgang gestartet werden.

Für Wohnmobilisten, die die App nicht benutzen können oder wollen, besteht zudem die Möglichkeit, die Stellplatz-Gebühr per SMS zu bezahlen (Erklärung vor Ort) oder aber die Barzahlungsmöglichkeit in der Tourist-Information am Marktplatz zu nutzen. Unser Bild zeigt Bürgermeister Thomas Heydecker, Ute Köninger und Anja Friedel. (pm)

