Oettingen

vor 16 Min.

Parken, neues Wohnviertel, Krone: Um diese Themen dreht sich Oettingens Bürgerversammlung

Plus Bei der Bürgerversammlung kritisieren Anlieger das geplante Wohnviertel „Grüner Leben“ und fehlende Parkplätze in der Nordstadt. Was sie noch auf dem Herzen haben.

Von Matthias Link

Die Bürgerinnen und Bürger haben die Bürgerversammlung in Oettingen am Freitagabend genutzt, um kritische Nachfragen an Bürgermeister Thomas Heydecker zu stellen, sei es zum Thema Parkplätze oder zum Wohnpark „Grüner Leben“. In der Aula der Grund- und Mittelschule wäre allerdings selbst mit hygienebedingtem Sicherheitsabstand noch für mehr Bürgerinnen und Bürger Platz gewesen als für die rund 30 gekommenen.

