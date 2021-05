Oettingen

25.05.2021

Parkkonflikt am Orgelhof in Oettingen geht weiter

Plus Ein Bürgerladen und 14 Wohnungen im selben Komplex: So könnte ein Projekt im Norden der Stadt Oettingen aussehen. Anlieger befürchten eine Verschärfung des Parkplatzmangels.

Von Bernd Schied

Der Orgelhof in Oettingen gilt als idealer Ort für Gewerbe, Handel und Arztpraxen – kompakt und innenstadtnah. Wenn da nur nicht die seit Jahren andauernden Probleme mit den Parkplätzen wären. 55 Plätze gibt es auf dem Areal, die sich sechs Miteigentümer teilen. Fest zugewiesene Plätze gibt es allerdings nicht. Sie sind gemeinsam nutzbar. So ist es in einer sogenannten „Teilungserklärung“ vereinbart. Wer also beispielsweise einen Termin beim dortigen Allgemeinarzt hat, kann sein Fahrzeug auch auf dem Parkplatz der benachbarten Zahnarztpraxis abstellen.

Themen folgen