Oettingen

vor 19 Min.

Parkplatz-Ideen für den Oettinger Friedhof

Plus Rund um den Bereich im Norden der Residenzstadt kommt es häufiger zu Parkplatz-Engpässen. Im Stadtrat wird deshalb über weitere Verbesserungen der Parkstruktur nachgedacht.

Von Verena Mörzl

Die Stadt Oettingen unternimmt am Friedhof weitere Versuche, um mehr Parkplätze zu schaffen. So fiel in einer Juni-Sitzung des Bauausschusses bereits der Entschluss, an der östlichen Friedhofsmauer in der Ziegelstraße 13 neue Bereiche schräg anzuordnen. Der Stadtrat hat nun in seiner Sitzung am Donnerstag über die Parkflächen im Süden gesprochen. Eine neue Parkordnung gestaltet sich aber gar nicht mal so einfach, wie die Debatte im Gremium zeigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen