Radfahrer stürzt und kommt ins Krankenhaus

Ein Fahrradfahrer stürzt in Oettingen und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Dienstagvormittag in der Nördlinger Straße in Oettingen gegen eine Bordsteinkante gestoßen und deshalb vom Rad gestürzt. Mit leichten Verletzungen wurde er laut Polizeiangaben vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pm)