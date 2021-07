Rosen sollen weiterhin die Innenstadt Oettingens verschönern

Mit Unterstützung aus der Stadt pflanzen Bewohner und Geschäftsleute Rosen an den Gebäuden.

An einigen Fassaden der Innenstadt Oettingens blühen seit vielen Jahren Kletterrosen. Ein sehr schöner Anblick, aus dem eine Idee entstanden ist, wie die Stadt mitteilt: Wie wäre es, wenn das nicht nur ein vereinzelter Anblick wäre, sondern an vielen Häusern zu sehen?

Solche „Kleinigkeiten“ sind es oft, an denen unser Blick hängen bleibt, oder die beim Vorbeigehen einen kleinen Moment der Freude schenken, so Quartiersmanagerin Sabine Koloska. Auch für Touristen sei es sicher eine sehenswerte Attraktion, die den Charakter der romantischen Residenzstadt unterstreichen und Besucher anziehen würden.

Rosen in der Innenstadt von Oettingen

So wurden die Bewohner und Geschäftsinhaber der Häuser in der Innenstadt 2019 über den Nordrieskurier informiert, versehen mit der Frage, ob sie sich für das Projekt begeistern können. Mit den Interessenten wurden Standorte gesucht, oft mehrere pro Haus. Gemeinsam mit dem Stadtbauamt wurde geprüft, ob dort keine wichtigen Leitungen verlaufen, die beschädigt werden könnten, heißt es in einer Mitteilung weiter. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ wurde (dort wo es gehwegtechnisch möglich ist) das Aufbrechen des Asphalts bzw. der Pflasterung sowie die Befestigung und die gärtnerische Vorbereitung der Aussparung für die Pflanzen 2020 realisiert und finanziert. Die beteiligten Bewohner und Geschäftsinhaber pflanzten ihre Lieblingskletterrose(n) und sorgen dafür, dass sie wachsen. (pm)

