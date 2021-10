Schlägerei in Oettingen: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist laut Polizei in Oettingen von mehreren Jugendlichen geschlagen worden. Die mutmaßlichen Täter sind bekannt, doch die Beamten brauchen weitere Angaben.

Eine Schlägerei hat sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Oettingen ereignet. Ein 38-jähriger Mann soll in der Parkanlage hinter der Mittelschule von zwei Jugendlichen im Alter von 15 Jahren und 14 Jahren zunächst verbal provoziert worden sein. Anschließend haben die Jugendlichen nach Angaben des Anzeigenerstatters auf ihn eingeschlagen und eingetreten, wie es im Polizeibericht heißt. Gegen 20.15 Uhr trafen die Beteiligten in der Schlossstraße wieder aufeinander.

Die Jugendlichen, die mittlerweile zu dritt waren, sollen nun wieder auf den Mann eingeschlagen haben. Der 38-Jährige habe durch die Schläge und Tritte mehrere Hämatome erlitten. Die jugendlichen Tatverdächtigen konnten bereits ermittelt werden, allerdings sucht die Polizei Nördlingen Zeugen zu den Taten und bittet diese, sich unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)