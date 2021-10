Seniorin wird bei Radunfall leicht verletzt

Bei einem Radunfall in Oettingen ist eine 71-Jährige leicht verletzt worden. Wie es dazu gekommen ist.

In der Munninger Straße in Oettingen ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gekommen. Die 71-jährige Radfahrerin aus Oettingen wurde dabei leicht verletzt. Die Frau wollte laut Polizeibericht die Munninger Straße auf Höhe der Heinz-Waldenmaier- Straße mit ihrem Rad überqueren. Ein Autofahrer wartete und gab ihr Zeichen, er ließ sie durch. Abgelenkt durch diesen Vorgang geriet die Frau gegen den Randstein und kam zu Fall. Sie wurde leicht verletzt. (pm)

