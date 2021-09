Sie ist künftig für die Jugendlichen in Oettingen da

Plus Julia Herbst wurde in Oettingen im Familienausschuss vorgestellt. Weitere Themen waren dort: Bilanz des Ferienprogramms und Ergebnisse des Seniorenbeirats.

Für die Zwölf- bis 15-jährigen Jugendlichen gibt es in Oettingen eine neue Anlaufstelle: Die Heilpädagogin Julia Herbst wurde bei der Familien-Ausschusssitzung offiziell dem Oettinger Stadtrat vorgestellt. Obwohl sie bisher unter erschwerten Bedingungen – nämlich in den Ferien – ihren Dienst angetreten habe, konnte sie schon einiges bewegen, wie Bürgermeister Thomas Heydecker bemerkte.