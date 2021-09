Oettingen

vor 34 Min.

Staatssekretär besichtigt die Krone in Oettingen

Plus Volkmar Vogel hatte in seinen wohnungsbaupolitischen Funktionen in Berlin einen nicht unerheblichen Einfluss darauf, dass das Hotel Krone in Oettingen als „Nationales Projekt des Städtebaus“ berücksichtigt wurde.

Von Bernd Schied

Es kommt normalerweise nicht allzu oft vor, dass während einer heißen Wahlkampfphase der Besuch eines Politikers in einem Wahlkreis gänzlich ohne Wahlkampfrhetorik auskommt. Beim Abstecher des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat, Volkmar Vogel, im Ries war dies allerdings der Fall. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange hatte seinen CDU-Kollegen aus Thüringen eingeladen, um ihm insbesondere zwei wegweisende Projekte im Bereich des Städtebaus in Donauwörth und Oettingen zu zeigen. Zudem fand ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Bauinnung Nordschwaben zu aktuellen Themen statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen