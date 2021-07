Oettingen

17:00 Uhr

Stadt erklärt, warum die Krone nicht einfach abgerissen wird

Plus In Oettingen soll das Hotel Krone am Marktplatz reaktiviert werden. In der Aula der Grund- und Mittelschule findet dazu eine Bürgerversammlung statt. Doch nur wenige kommen.

Von Bernd Schied

Geht man nach dem Besuch der jüngsten Oettinger Bürgerversammlung, scheint das Interesse der Bevölkerung an der Reaktivierung des Hotels Krone am Marktplatz zumindest derzeit nicht besonders groß zu sein. Nur knapp 20 Bürger waren in die Aula der Grund- und Mittelschule gekommen, um sich über das Großprojekt zu informieren. Dabei hätten die Bürger an diesem Abend erstmals umfangreiche Informationen über Konzeption und Finanzierung der Sanierung des markanten Fachwerkbaus inklusive des Kronensaals erhalten und Fragen stellen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen