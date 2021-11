Oettingen

vor 27 Min.

Störche müssen in Oettingen umziehen

Plus In Oettingen gibt es derzeit 31 Storchennester. Drei sind allerdings an unpassenden Standorten. Jetzt sollen die Tiere umgesiedelt werden – was nicht so einfach ist.

Von Bernd Schied

Die Störche gehören zu Oettingen wie das Fürstliche Schloss oder das Königstor. Auch in der Bevölkerung gibt es eine hohe Akzeptanz für Meister Adebar. Momentan gibt es im Stadtgebiet eine stattliche Anzahl von 31 Storchennestern mit knapp 70 Jungstörchen. Der aller größte Teil macht – mit gewissen Abstrichen – auch keine allzu großen Probleme. Einige wenige tun dies allerdings schon. Mit diesen hat sich jetzt der Bauausschuss des Stadtrats befasst, weil Handlungsbedarf angesagt ist. Drei Nester sollten abgebaut werden und brauchen einen neuen Standort, weil sie an ihren bisherigen nicht länger bleiben können.

